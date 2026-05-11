Droga nascosta nel motore in un contenitore calamitato: arrestato un 31enne al Foro Italico da Roma Capitale • Terzo Binario News

Stavano svolgendo una delle consuete attività di vigilanza del territorio e a tutela della sicurezza stradale le pattuglie del I Gruppo Prati e del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno arrestato un uomo di 31 anni, di nazionalità colombiana, sorpreso a trasportare sostanze stupefacenti abilmente occultate all’interno della propria auto.

L’intervento è scattato nei pressi dello Stadio Olimpico, durante uno dei posti di controllo predisposti nell’area del Foro Italico. Fin dalle prime fasi del controllo, gli agenti hanno notato l’atteggiamento particolarmente nervoso e poco collaborativo del conducente, elemento che ha immediatamente insospettito gli operanti.

Grazie all’accurata capacità di osservazione del personale intervenuto, i caschi bianchi hanno deciso di approfondire le verifiche con un’ispezione minuziosa del veicolo. L’intuito investigativo degli agenti ha così permesso di individuare un contenitore calamitato nascosto in un vano tra il motore e la carrozzeria, studiato appositamente per eludere eventuali controlli.

All’interno del contenitore sono stati rinvenuti diversi involucri contenenti sostanze stupefacenti, per un totale di circa 20 grammi tra cocaina, hashish e marijuana, il tutto posto sotto sequestro. Nel corso degli accertamenti sono stati inoltre trovati e sequestrati circa 800 euro in contanti e alcune carte di credito intestate a terzi.

L’uomo è stato quindi accompagnato presso gli uffici per le procedure di rito e successivamente arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.