Il Lotto premia Civitavecchia, vinti 18mila euro • Terzo Binario News

Esulta il Lazio grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 9 maggio 2026, in provincia di Roma, sono state raggiunte vincite totali per 38mila euro. Doppietta da 18.750 euro in Via Achille Montanucci a Civitavecchia (RM): la prima vincita da 9.750 euro è stata ottenuta grazie a tre ambi e un terno, mentre la seconda vincita è stata raggiunta grazie ad un ambo.

Premio da 9.750 euro anche presso il punto vendita in Via Nomentana Nuova a Roma, grazie ad un ambo e colpo da 9.500 euro in Via Nomentana a Mentana (RM) entrambi con tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,34 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 493,5 milioni da inizio 2026.

10eLotto, a Roma vinti 20mila euro

Il concorso del 10eLotto di venerdì 8 maggio ha sorriso al Lazio. Come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Roma ha centrato un 9 dal valore di 20mila euro; la giocata è stata effettuata in Via Filippo Meda. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,46 miliardi da inizio anno.