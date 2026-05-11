Degrado e parcheggiatori abusivi, a Monteverde interviene Roma Capitale • Terzo Binario News

Gli agenti del XII Gruppo Monteverde sono stati impegnati nei giorni scorsi in una mirata attività a contrasto del degrado in Circonvallazione Gianicolense, all’altezza dell’incrocio con via Ramazzini.

L’intervento ha consentito di restituire decoro a un’area pubblica dove erano presenti forme di bivacco. Grazie anche al supporto del personale Ama, sono state rimosse masserizie e ripulita l’intera zona. Sul posto sono stati identificati tre cittadini rumeni, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, ai quali la Sala Operativa Sociale ha offerto assistenza.

Parallelamente, è stata condotta un’azione contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle aree limitrofe all’ospedale San Camillo e alla clinica Villa Pia: quattro le persone denunciate, due cittadini italiani di 51 anni, un cittadino bangladese di 44 anni e un cittadino etiope di 42 anni.

Questi ultimi due perseguiti anche per violazione delle normative in materia di immigrazione. L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli finalizzati a garantire sicurezza e legalità nelle aree sensibili della città, con particolare attenzione ai presidi sanitari e agli spazi pubblici maggiormente frequentati.