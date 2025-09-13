 Domanda di assistenza Caa a Ladispoli per le scuole di infanzia primarie e secondarie entro il 29 settembre • Terzo Binario News

Domanda di assistenza Caa a Ladispoli per le scuole di infanzia primarie e secondarie entro il 29 settembre

Set 13, 2025 | Ladispoli, Politica, Scuola

assistenza CAA-Comunicazione-Aumentativa-Alternativa

Il Comune di Ladispoli ha pubblicato l’avviso per l’integrazione scolastica tramite Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) per l’anno scolastico 2025-2026.

  Le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, pubbliche e paritarie del territorio possono presentare domanda di assistenza CAA per gli alunni con difficoltà nella comprensione e produzione del linguaggio.

          Le domande, corredate di documentazione amministrativa e medica, devono essere presentate entro e non oltre il 29 Settembre 2025 alle ore 12:00., esclusivamente via PEC all’indirizzo comunediladispoli@pec.certificazioneposta.it.

  La documentazione deve includere vari allegati, tra cui la domanda firmata digitalmente e la documentazione medica specifica. L’assistente CAA collabora con il personale scolastico per facilitare la comunicazione, l’apprendimento e l’inclusione degli studenti. 

   Sono destinatari dell’assistenza CAA gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92. Le scuole devono verificare la corretta ricezione delle domande e possono presentare quesiti tecnici via email.