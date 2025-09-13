 Cerveteri approva all’unanimità la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina • Terzo Binario News

Cerveteri approva all’unanimità la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina

Set 13, 2025 | Cerveteri, Politica

Cerveteri approva all’unanimità la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina

Il Consiglio Comunale di Cerveteri ha approvato all’unanimità la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina, presentata dal gruppo politico Città Futura – Anno Zero e dal Partito Democratico, e sostenuta dal Comitato per la Pace e il Disarmo “Aldo Piersanti” di Ladispoli–Cerveteri.

In contemporanea alla seduta consiliare, il Comitato ha organizzato un presidio in Piazza del Granarone, dove cittadini e cittadine hanno sventolato bandiere della pace e della Palestina. Successivamente, la mobilitazione si è spostata all’interno della sala consiliare, gremita da una partecipazione attenta, calorosa e consapevole.

La mozione approvata, frutto della sintesi dei due testi iniziali, esprime una netta condanna delle azioni del governo israeliano, chiede l’immediata cessazione dell’invasione di Gaza e riafferma con forza il diritto del popolo palestinese a vivere in pace, su una terra riconosciuta e con uno Stato indipendente.

Il dibattito è stato intenso e molto partecipato: il Sindaco è intervenuto con grande passione, mentre il Presidente del Consiglio ha definito senza esitazioni la tragedia in corso come un vero e proprio genocidio. Ogni intervento delle forze politiche è stato accolto da lunghi e convinti applausi del pubblico.

Alla seduta erano presenti delegazioni dell’ANPI, della Croce Rossa, rappresentanti e consiglieri del Movimento 5 Stelle, oltre a gruppi pacifisti provenienti da Manziana e Civitavecchia. Prima della votazione, è stato concesso al Comitato un breve ma significativo intervento, che ha sottolineato il ruolo centrale svolto nella mobilitazione.

Al termine della lettura della mozione unitaria, la sala è esplosa in un lungo applauso. Le bandiere palestinesi hanno sventolato con orgoglio e, per tre volte, ha riecheggiato forte la parola d’ordine collettiva:

“Palestina libera!”

Il Comitato per la Pace e il Disarmo “Aldo Piersanti” ringrazia tutte le cittadine e i cittadini che hanno partecipato al presidio e alla seduta del Consiglio Comunale, dimostrando che la pace, la dignità e la giustizia internazionale sono valori che la comunità di Cerveteri sa difendere con coraggio.