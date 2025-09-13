Cerveteri approva all’unanimità la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina • Terzo Binario News

Il Consiglio Comunale di Cerveteri ha approvato all’unanimità la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina, presentata dal gruppo politico Città Futura – Anno Zero e dal Partito Democratico, e sostenuta dal Comitato per la Pace e il Disarmo “Aldo Piersanti” di Ladispoli–Cerveteri.

In contemporanea alla seduta consiliare, il Comitato ha organizzato un presidio in Piazza del Granarone, dove cittadini e cittadine hanno sventolato bandiere della pace e della Palestina. Successivamente, la mobilitazione si è spostata all’interno della sala consiliare, gremita da una partecipazione attenta, calorosa e consapevole.

La mozione approvata, frutto della sintesi dei due testi iniziali, esprime una netta condanna delle azioni del governo israeliano, chiede l’immediata cessazione dell’invasione di Gaza e riafferma con forza il diritto del popolo palestinese a vivere in pace, su una terra riconosciuta e con uno Stato indipendente.

Il dibattito è stato intenso e molto partecipato: il Sindaco è intervenuto con grande passione, mentre il Presidente del Consiglio ha definito senza esitazioni la tragedia in corso come un vero e proprio genocidio. Ogni intervento delle forze politiche è stato accolto da lunghi e convinti applausi del pubblico.

Alla seduta erano presenti delegazioni dell’ANPI, della Croce Rossa, rappresentanti e consiglieri del Movimento 5 Stelle, oltre a gruppi pacifisti provenienti da Manziana e Civitavecchia. Prima della votazione, è stato concesso al Comitato un breve ma significativo intervento, che ha sottolineato il ruolo centrale svolto nella mobilitazione.

Al termine della lettura della mozione unitaria, la sala è esplosa in un lungo applauso. Le bandiere palestinesi hanno sventolato con orgoglio e, per tre volte, ha riecheggiato forte la parola d’ordine collettiva:

“Palestina libera!”

Il Comitato per la Pace e il Disarmo “Aldo Piersanti” ringrazia tutte le cittadine e i cittadini che hanno partecipato al presidio e alla seduta del Consiglio Comunale, dimostrando che la pace, la dignità e la giustizia internazionale sono valori che la comunità di Cerveteri sa difendere con coraggio.