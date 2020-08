Degrado a Tragliatella, i residenti: “Cumuli di rifiuti fuori dalle abitazioni” - Terzo Binario News

La denuncia sulla pagina Facebook del gruppo ‘Tragliatella e dintorni’: “Sacchetti che strabordano rilasciando miasmi nauseabondi”

Cumuli di rifiuti fuori dalle abitazioni di Tragliatella. Questo il succo della denuncia pubblicata con un post Facebook sulla pagina del gruppo privato ‘Tragliatella e dintorni (quelli DI NO discarica Tragliatella)’. Di seguito il testo del post, in cui è segnalata una situazione di degrado che per i residenti sa molto di beffa, considerate le battaglie per evitare la realizzazione di una vera discarica in quel territorio.

Tragliatella Campitello esatto, proprio quella della discarica!

Era il 31 dicembre 2019 a poche ore dal nuovo anno, quando fu scartata l’ipotesi di aprire una mega discarica di servizio per Roma Capitale e forse non solo… Una grande manifestazione con circa 3000 cittadini scesi in strada al grido No a Tragliatella, mai più Discariche… Eppure a distanza di soli 8 mesi e mezzo appena, siamo ripiombati in un periodo buio per i rifiuti nel nostro territorio.

Sono sempre più numerose infatti, le fotosegnalazioni che vengono postate sul gruppo Facebook del grande Comitato, No alla discarica a Tragliatella. Fuori dai cancelli delle abitazioni e per le strade, stazionano cumuli di sacchetti che strabordano rilasciando miasmi nauseabondi…

I residenti disperati, si rivolgono al comitato chiedendo aiuto. Da parte nostra che per indole non ci tiriamo mai indietro dalle battaglie, è iniziata una ricerca di supporto. Richieste sono state inviate ai vari organi competenti, appelli rivolti a tutti i piani amministrativi. Molte le segnalazioni e i post a evidenziare il degrado in costante aumento, perfino i primi abbandoni di rifiuti in piena campagna, tutto prontamente denunciato. Il fatto constatato però è che, ad oggi tutto ciò non ha portato a nulla di nuovo per la risoluzione al grave problema… non si è ancora visto alcun provvedimento.

Ci chiediamo a questo punto se, la nostra condizione sia dovuta al fatto che siamo in estrema periferia, quella stessa che viene sempre presa di mira per alleviare i problemi della città di Roma, del cosiddetto centro città quello che conta per intenderci, oppure ci sia come una sorta di sbracatezza generale nella gestione dei rifiuti. Ci auspichiamo una rapida risoluzione, una altrettanto perentoria raccolta dei rifiuti giacenti in terra per scongiurare quantomeno situazioni sanitarie sgradevoli in tempi di emergenza come quelli attuali…