Santa Severa, Natureducation in prima linea per la spiaggia sotto al Castello - Terzo Binario News

L’associazione ambientalista ha posizionato un nuovo cartello per sensibilizzare le persone al rispetto del luogo storico

L’associazione ‘Natureducation2019’ ancora in prima linea per garantire il rispetto dell’ambiente e, in particolare, della spiaggia che si trova sotto al Castello di Santa Severa. Di seguito il post pubblicato di recente sulla pagina Facebook dell’associazione:

Terzo cartello posizionato nella spiaggia sottostante il Castello di Santa Severa. In questo modo cerchiamo di sensibilizzare i bagnanti a non sporcare e a rispettare il luogo storico dove si trovano.

Abbiamo svuotato parzialmente il nostro amico ‘Spigolo’, il pesce plastic free costruito dalla nostra associazione e donato al Castello di Santa Severa, purtroppo però lo abbiamo trovato leggermente danneggiato, ma non temete tornerà come nuovo! Domani (oggi, 20 agosto 2020, ndr) posteremo il bottino raccolto dallo stomaco di Spigolo, restate collegati!