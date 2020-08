Inferno in via di Valle Caia: incendio nel deposito gomme - Terzo Binario News

Inferno in via di Valle Caia, tra Ardea e Pomezia. Dalla mezzanotte i pompieri sono al lavori per domare il rogo. L’ area rimasta coinvolta è circoscritta ,al suo interno sono presenti otto capannoni: sei, usati come depositi di pneumatici per auto e mezzi industriali, stati completamente distrutti dalle fiamme. Presenti anche carabinieri e personale del 118.

La sala operativa del comando provinciale di Roma ha inviato 8 squadre di vigili del fuoco con il supporto di una autobotte kilolitrica (capiente litri 18.000), il funzionario di guardia (1b) ed il capo turno provinciale(1c).

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la notte, il personale dei vigili del fuoco prosegue le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’area coinvolta .