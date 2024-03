Danza e prosa al Claudio di Tolfa con "Tempus Fugit" di Giordano Orchi • Terzo Binario News

“Tempus Fugit” è il nuovo progetto del ballerino e coreografo Giordano Orchi, che sarà in anteprima a Teatro Claudio di Tolfa venerdì 22 Marzo ore 21.

“Il tempo vola ed io tenterò invano di immortalarlo”, così Giordano Orchi, giovane eccellenza del nostro territorio, che ha cominciato a danzare da piccolissimo avviando una carriera partita da Allumiere passando dallo Zecchino d’Oro a programmi tv fino ad arrivare ai palcoscenici italiani e internazionali più prestigiosi, sia come interprete sia come autore di spettacoli e musical.

Il coreografo e danzatore porta in collina in anteprima il suo spettacolo, fusione di danza e recitazione, di cui aveva avuto modo di anticipare la nascita intervistato da Paolo D.M. Vitale per “Central palc”: “La miccia dentro di me è stata prendere coscienza che quando si vive a “dismisura”, il “tempo vola” e questo forse è il prezzo da pagare. L’idea è giunta la scorsa estate ed in maniera naturale perchè più aderente a questo mio capitolo di vita. Ma non si tratta semplicemente di età, ma proprio di “sentire”. Ciò che accade nella vita di ognuno di noi nel presente, non può prescindere dal passato e sottrarsi al futuro”.

Musicalmente Orchi si avvale della collaborazione del compositore Umberto Gaudino, per avere una originalità musicale oltre che visiva.

Il nuovo spettacolo ideato, diretto e coreografato da Giordano Orchi

porta in scena l’involucro più prezioso e scomodo per chiunque:

quello del tempo. Lo stare e il non saper stare nella sua fugacità,

verrà disegnato con una dinamica cinematografica, da una prospettiva sensibilmente ravvicinata, trascinante e scandita dalla vita stessa.



Idea, Regia e Coreografia: Giordano Orchi

Musiche: Umberto Gaudino

Testi: Giovanni Rotolo

Disegno Luci: Francesco Angeloni

Scenografia: Alessandro Orchi

Cast Artistico

1 attore – Giovanni Rotolo

4 tra danzatori e danzatrici

“Siamo molto orgogliosi di ospitare a Tolfa un tale appuntamento” ha detto l’assessore Alessandro Tagliani, il quale s’aspetta un sold out venerdì e pensa già ad una replica.

Si preannuncia una serata davvero intensa per gli spettatori del Claudio. Per prenotare i biglietti chiamare giovedì tra le 17 e le 19: 076693400 – 3200762851 3297239369.