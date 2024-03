Domani alla Tomba delle Cinque Sedie un suggestivo evento con Agostino De Angelis • Terzo Binario News

Mercoledì 20 Marzo 2024 alle ore 17.30 il GAR sezione Cerveteri-Ladispoli-Tarquinia accoglierà i visitatori all’interno delsuggestivo sito archeologico della Tomba delle Cinque Sedie della Necropoli Etrusca della Banditaccia a Cerveteri, per un nuovo appuntamento culturale dedicato all’inizio della primavera con l’attore e regista Agostino De Angelis.

L’appuntamento “Equinozio di Primavera”, ideato dal regista, sarà un reading con la partecipazione della giovane allieva Eleonora Pini, tutto dedicato al quel momento importante dal punto di vista astronomico che già i Romani chiamavano aequus nox, in cui il giorno e la notte hanno uguale durata e sono in perfetto equilibrio.

Il luogo scelto si presta ad apprezzare questo particolare evento naturale, poiché la luce che si sposta nella Tomba delle Cinque Sedie e in particolare nella tipica piazzetta funeraria riservata alle cerimonie sacre e tombe risalenti al periodo orientalizzante, evidenzia il passaggio che scandisce le fasi preparatorie per la grande luce e il grande buio, della vita e dalla morte. Quella luce che proprio all’equinozio rinasce scandendo i ritmi di Madre Terra, momento di rinascita e di magia della vita.

L’evento, promosso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale nella persona del Funzionario Responsabile di zona, la dott.ssa Rossella Zaccagnini, è inserito nella IV Edizione del progetto “Sulla Strada degli Etruschi” ideato dallo stesso regista, in collaborazione con l’Associazione Culturale ArcheoTheatron e dell’Academy for Theater and Cultural Heritage, un contenitore culturale in cui saranno realizzate diverse attività artistiche e culturali e che ha il patrocinio della Regione Lazio e Assessorato alla Cultura, rivista Archeologia Viva, Firenze ArcheoFilm Festival e tourismA.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria, per info e prenotazioni: 351 7411409