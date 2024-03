Moretti è “indemoniato”, Tolfa – Cerveteri finisce 3 a 2: tanti i tifosi etruschi in collina • Terzo Binario News

Le dichiarazioni del Dg del Cerveteri Discepolo e del Mister del Tolfa

Non è bastato un Cerveteri temerario e coraggioso ieri a Tolfa. Passano i biancorossi, con un 3 a 2 raggiunto al fotofinish, dopo essere stati per ben due volte in svantaggio.

Nulla da fare ieri per il Cerveteri di Mister Paolo Caputo, costretto a soccombere alla tripletta dell’ex, un indemoniato Andrea Moretti, che proprio quest’estate aveva lasciato l’Etruria per trasferirsi in collina. Il Cerveteri passa in vantaggio nel primo tempo con Patrascu, per poi essere raggiunta da Moretti.

A pochi minuti dalla fine della partita, Ranucci riporta in vantaggio gli etruschi. Ma in “zona Cesarini”, ci pensa di nuovo Moretti a ribaltare tutto: prima pareggia e poi porta in vantaggio il Tolfa, fissando il risultato sul 3 a 2.

“Siamo stati battuti a dieci minuti dalla fine, quando stavamo giocando un’ottima partita, combattuta e molto viva – ha detto il dg Discepolo – Purtroppo dobbiamo fare i conti con una sconfitta che a mio avviso non meritavamo e che ci fa retrocedere al terzo ultimo posto. Siamo tutte lì , ce la giocheremo anche per la salvezza diretta. Un discorso che vale per tutti. Però posso dire che questa squadra è in salute, lotta e gioca bene. Pertanto credo che avremo molte chance di salvarci, mi auguro evitando i play out”

La classifica non è di certo facile ora per il Cerveteri, che dovrà conquistarsi quindi la salvezza battagliando pallone su pallone. Domenica prossima al Galli arriva il Parioli, e sarà battaglia senza esclusione di colpi.

discepolo 30 (1)

IL COMMENTO DEL MISTER DEL TOLFA GIUSEPPE MAROCCHI

Allo Scoponi, in turno pomeridiano, lo scontro é fra due squadre con obiettivi diversi.

I biancorossi locali raggiunta ormai da tempo la quota salvezza, cercano la vittoria per accorciare sulle altre pretendenti al titolo (Sorianese e Urbetevere).

Il Cerveteri, con l’ex Paolo Caputo chiamato ultimamente a sollevare le sorti di una squadra partita ad inizio stagione con forti ambizioni, cerca punti importanti per evitare la retrocessione diretta, e inserirsi quanto meno negli spareggi.

Le tribune sono gremitissime, con circa 500 spettatori, fra i quali tanti sostenitori dei ceriti

Mister Macaluso opta per la stessa formazione che domenica ha vinto sul campo di Castel S.Elia.

I biancorossi iniziano al solito gestendo il gioco e cercando varchi nella organizzatissima difesa degli ospiti, che al 20′ passano in vantaggio su calcio di punizione dal limite di Patrascu.

Dopo vari attacchi, quando i tifosi iniziavano a intravvedere gli spettri delle ultime uscite allo Scoponi, al 70′ Moretti porta il risultato sul pari con un gran colpo di testa su cross dalla destra di Nuti.

Nuovo vantaggio del Cerveteri al 74′ a seguito di calcio d’angolo proprio nel momento migliore del Tolfa, che però non demorde, e riesce a riequilibrare le sorti all’86’ con il suo bomber, che anticipa tutti ancora una volta di testa.

Il tempo di recupero si gioca in una bolgia.

Biancorossi sempre avanti, ed é una intuizione di Papa che libera Pangi davanti a portiere, il fallo di Roscioli é netto, e il direttore di gara assegna calcio di rigore.

Moretti con freddezza sigla la tripletta personale, per il 3-2 finale che fa esplodere le tribune.

I biancorossi si portano così in 2^ posizione dietro alla Sorianese, che con l’odierna sconfitta in casa dell’Urbetevere diventa la favorita alla vittoria del campionato.

Domenica prossima trasferta insidiosa a Ronciglione contro un’altra squadra che ha bisogno di punti per uscire da una situazione difficile, ma i tecnici Macaluso e Masini possono finalmente recuperare dopo tanto tempo due elementi di grande spessore tecnico come Piano e Pasquini, per giocarsi le proprie carte fino in fondo