Da Civitavecchia la "Cesarina del Cuore" Francesca Ordura sulle pagine di "Cucina Naturale" • Terzo Binario News

La cuoca ha proposto la sua ricetta di maritozzi con la panna vegani

Francesca Ordura, che vive a Civitavecchia, conosciuta come “La Cesarina del Cuore”, appare nel numero di settembre della prestigiosa rivista Cucina Naturale, edita a Milano, con la sua rivisitazione vegana del maritozzo con la panna.

Un riconoscimento nazionale che porta il sapore, l’autenticità e l’identità di Civitavecchia al centro del panorama culinario italiano. Francesca è anche madre dell’attore civitavecchiese Gabriele Campagna, giovane talento già protagonista di progetti teatrali e cinematografici.

Francesca Ordura è una Cesarina attiva a Civitavecchia, ambasciatrice della cucina di

casa italiana e volto della rete nazionale Cesarine. Conosciuta come “La Cesarina del

Cuore”, accoglie ospiti nella sua villa immersa tra ulivi e alberi da frutto, guidandoli alla

scoperta di tradizioni, racconti e sapori autentici. La sua filosofia è semplice ma potente:

«Chi cucina con amore, sazia più del cibo».

Nel numero di settembre 2025, Francesca presenta la sua versione vegana dei maritozzi

con la panna. Un gesto che non è solo culinario ma simbolico: reinterpretare un dolce

tradizionale romano, rendendolo inclusivo e attuale senza perdere il legame con la

memoria collettiva. La rivista Cucina Naturale, punto di riferimento per chi sceglie

un’alimentazione consapevole, ha scelto la sua ricetta come esempio di come la

tradizione italiana possa dialogare con l’innovazione.

La storia di Francesca non si ferma a Civitavecchia. Le sue radici affondano a Torre del

Greco, terra del corallo e di famiglie artigiane. Da lì trae il senso della precisione e

dell’arte, unito al ricordo dello zio, che le trasmise principi vicini alla filosofia giapponese:

rigore, delicatezza e rispetto per la materia prima. Tutto questo vive nei suoi piatti, che

raccontano storie di Mediterraneo e di Oriente intrecciati.

Le Cesarine rappresentano la più antica rete di cuoche e cuochi d’Italia, custodi di ricette

di famiglia e ambasciatori della convivialità. Francesca ne è parte dal 2024 e oggi è un

punto di riferimento a Civitavecchia, dove accompagna gli ospiti dal mercato alla tavola,

trasformando ogni esperienza in un viaggio culturale e umano.