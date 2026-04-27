TCM Turismo & Commercio al centro della Fiera Maremma d’aMare a Montalto Marina • Terzo Binario News

L’associazione TCM Turismo & Commercio conferma il proprio ruolo centrale all’interno della Fiera Maremma d’aMare, che si terrà nei giorni 8-9-10 maggio 2026 a Montalto Marina.

Un impegno che nasce dalla convinzione che la sinergia tra associazionismo e attività produttive sia l’unico motore capace di innescare una crescita reale e duratura per il territorio.

La grande novità di quest’anno è l’allestimento di un vero e proprio villaggio dedicato alla promozione territoriale (Lungomare Harmine).

Uno spazio dinamico dove sport, produttori locali e strutture ricettive faranno rete per offrire una vetrina completa delle potenzialità della Maremma.

L’obiettivo è chiaro: creare un punto d’incontro in cui il visitatore non sia un semplice spettatore, ma un ospite immerso in un ecosistema produttivo d’eccellenza.

Il villaggio vedrà il prezioso contributo degli studenti dell’Istituto Alberghiero di Montalto di Castro e dell’Istituto Cardarelli di Tarquinia, impegnati a valorizzare le materie prime locali attraverso la professionalità dell’accoglienza e dell’enogastronomia.

Maremma d’aMare non è solo una fiera, ma la dimostrazione pratica di come la collaborazione tra pubblico, privato e mondo dell’istruzione possa generare valore e identità.