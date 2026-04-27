Battilocchio: “Olimpiadi della Cultura, patrimonio del territorio di Civitavecchia e Tolfa" • Terzo Binario News

”Si sono appena concluse a Tolfa le Finali della XVII edizione delle “Olimpiadi della Cultura e del Talento”, il concorso studentesco nazionale nato nel nostro territorio grazie all’intuizione del giovane Daniele Ceccarelli, in sinergia con l’allora Sindaco di Tolfa, Alessandro Battilocchio, oggi Presidente onorario del concorso.

Per 4 giorni a Tolfa oltre 200 giovani, con docenti e accompagnatori, si sono sfidati nelle prove finali che hanno valorizzato preparazione, prontezza e talento delle 33 squadre finaliste, provenienti da tutta Italia.

Questa edizione ha visto ai nastri di partenza, per eliminatorie e semifinali, circa 10 mila studenti.

“Anche quest’anno un’organizzazione perfetta, con Tolfa che, grazie alla macchina coordinata dalla Sindaco Stefania Bentivoglio, ha risposto alla grande: per 4 giorni un vero e proprio “campus all’ aperto”, una festa colorata e vivace, resa unica da questi brillanti ragazzi che hanno trovato nella cittadina e nel territorio accoglienza e ospitalità. Un’occasione importante per promuovere il nostro territorio: negli anni, sempre più spesso, gli studenti sono tornati nella nostra terra, grazie a questo legame speciale che si viene a creare con la fullimmersion delle Finali. Una sinergia bellissima: i fantastici ragazzi dello staff (guidati da Simone Aubry), Comune di Tolfa, Fondazione Cariciv, Protezione Civile, Banda “G.Verdi”, le commissioni “docenti”, “artistica” e “popolare”, Associazioni e tanti cittadini che danno una mano per rendere unica questa magia. Le parole commosse dei ragazzi partecipanti e dei loro docenti , nel corso della cerimonia finale, per ringraziare gli organizzatori e la cittadina di Tolfa hannoemozionato tutti noi che siamo parte di questo bellissimo progetto. Pronti a una grande XVIII edizione” ha commentato Alessandro Battilocchio, Deputato e Presidente onorario delle “Olimpiadi della Cultura e del Talento”.