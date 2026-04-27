Libera: "Da 4 a 14 gli episodi criminali nel porto di Civitavecchia" • Terzo Binario News

Criminalità e mafie nei porti, “in 2022-25 un evento ogni 3 giorni” Criminalità e mafie nei porti, “in 2022-25 un evento ogni 3 giorni” Report Libera: Genova, Livorno e Ancona gli scali più colpiti Roma, 21 apr. (askanews)

I porti confermano la loro centralità nello scenario criminale italiano. Gli scali marittimi sono sempre di più snodi strategici in cui si intrecciano economia legale e illegale, interessi globali e dinamiche locali, opportunità di sviluppo e rischi di infiltrazione mafiose.

Nel corso del 2025 sono stati registrati 131 casi di criminalità nei porti italiani, con un incremento del 14% rispetto al 2024.

I porti coinvolti sono stati 38 contro i 30 del 2024 con un incremento del 27%.

Complessivamente nel quadriennio 2022-2025 sono stati registrati 496 eventi criminali nei porti italiani: uno ogni tre giorni.

Tra il 1994 e il 2024, sono stati censiti 113 clan attivi in attività illegali e legali, che operano su 71 porti italiani, con una diffusione che coinvolge tutto il Paese, dal Nord al Sud. E’ quanto emerge dalla III Edizione del Rapporto di Libera “Diario di Bordo. Storie, dati e meccanismi delle proiezioni criminali nei porti italiani e oltre”, presentato stamattina a Firenze, in cui sono stati elaborati i dati provenienti dalla rassegna stampa Assoporti,dalle relazioni della Commissione Parlamentare Antimafia, della DIA, della DNAA, dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanzia. I numeri che emergono da questo lavoro sono chiari non possono essere ignorati e confermano la gravità del fenomeno dove l’aumento delle attività investigative dimostra, da un lato, la continuità negli anni dell’azione criminale e, dall’altro, il lavoro rilevante svolto da forze dell’ordine, enti di controllo e magistratura. Il rapporto presenta anche uno sguardo fuori dal territorio italiano con due focus sui porti di Santos in Brasile e in Francia con un approfondimento sul porto di Marsiglia. “Dentro questi numeri c’è una realtà precisa: i porti – commenta Francesca Rispoli, copresidente nazionale di Libera – sono oggi uno dei principali punti di accesso dei traffici illeciti, a partire dal narcotraffico, ma anche della contraffazione, del contrabbando, del riciclaggio. Non solo. Sono luoghi in cui si manifestano forme di corruzione, dove si giocano partite economiche e politiche rilevanti, dove si costruiscono relazioni e poteri. È per questo che, nel solco dell’impegno di Libera, questo lavoro non vuole criminalizzare, ma illuminare. Non vuole alimentare paure, ma costruire consapevolezza. Perché sappiamo che dove c’è opacità, dove mancano trasparenza e controllo, le mafie trovano spazio. Questo lavoro ci dice che la risposta non può essere solo repressiva. Serve una strategia più ampia: più trasparenza nei processi decisionali, più strumenti di prevenzione della corruzione, più cooperazione internazionale, più formazione e tutela per chi lavora nei porti. E serve soprattutto una cultura della legalità che coinvolga istituzioni, operatori economici e cittadini. Fare luce, oggi, significa assumersi una responsabilità collettiva. È questo il senso del Diario di bordo: trasformare dati e analisi in consapevolezza, e la consapevolezza in impegno. Perché i porti non siano più spazi opachi, ma luoghi vissuti secondo legalità, diritti e giustizia”. GLI AFFARI VANNO IN PORTO – Nel corso del 2025 sono stati registrati 131 casi di criminalità nei porti italiani, con un incremento del 14% rispetto al 2024. I porti coinvolti sono stati 38 contro i 30 del 2024 con un incremento del 27%. Il numero più alto di casi criminali si registra nel porto di Civitavecchia, con 14 episodi criminali rispetto ai 4 registrati nel 2024. Seguono i porti di Ancona e Gioia Tauro con 13 casi e Genova con 12 casi, in calo rispetto al primo posto del 2023 (13 casi). Incrementi significativi si registrano anche a Trieste (da 7 a 9 casi), Olbia (da 4 a 7) e Brindisi (da 5 a 6). A livello regionale, le Marche registrano il numero più alto di casi di criminalità nei porti, con 16 episodi. Seguono Calabria, Lazio, Sardegna e Liguria con 15 casi ciascuna, mentre Puglia e Sicilia si attestano a 14. Dei 131 casi di criminalità registrati, il 56% (73 casi) riguarda attività illegali legate all’importazione di merci o prodotti, in calo rispetto al 77,9% del 2024. Il 10% (13 casi) è relativo a esportazioni illegali, un dato in lieve aumento rispetto al 2023 (9,5%); l’11% (15 casi) riguarda sequestri di merce in transito. Se prendiamo in considerazione solo i business illegali, il traffico di stupefacenti rappresenta la fattispecie più ricorrente, con 40 eventi (circa il 31,5% del totale). Seguono il traffico di prodotti contraffatti, con 34 casi (26,8%), e il contrabbando, che conta 29 eventi (circa 22%). QUATTRO ANNI DI CRIMINALITÀ – Nel quadriennio 2022-2025 sono stati registrati 496 eventi criminali nei porti italiani, in media uno ogni tre giorni. Complessivamente, 53 porti italiani hanno registrato episodi di illegalità nell’ultimo quadriennio, di cui 34 di rilevanza nazionale. La classifica dei porti più colpiti vede al primo posto Genova, con 49 episodi (9,8% del totale), seguita da Livorno con 42 casi (8,4%) e Ancona con 40 eventi (8%).Sale al quarto posto Civitavecchia, con 32 episodi (6,4%), seguita da Gioia Tauro e Trieste, entrambe in crescita con 27 casi. Seguono Palermo, che perde alcune posizioni, con 25 eventi, Brindisi con 23 Napoli e Salerno 21. A livello regionale la Liguria è la regione in cui si concentrano il 16,1% degli eventi criminali (80), seguita dalla Sicilia con il 14,7% (73 eventi), e poi ancora la Campania con il 9,9% (49 eventi). Al quarto posto sale la Puglia, con 46 casi, seguita a pari merito dalle Marche e dalla Toscana, con 43 eventi, corrispondenti all’8,7% del totale. Tutti i porti sede di Autorità di Sistema Portuale risultano essere stati oggetto di interesse da parte della criminalità organizzata. Dei 71 porti individuati, 38 sono porti di rilevanza economica nazionale, pari al 65,5% dei principali porti commerciali italiani. Oltre ai grandi porti commerciali, anche porti minori o a prevalente vocazione turistica sono stati oggetto di interesse da parte dei gruppi criminali. Questo significa che il fenomeno non è circoscritto ad alcuni territori, ma riguarda l’intero Paese, dentro reti transnazionali sempre più complesse.