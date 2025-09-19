 Tilla e Cleo due dolci cagnoline che aspettano di essere adottate anche a distanza • Terzo Binario News

Tilla e Cleo due dolci cagnoline che aspettano di essere adottate anche a distanza

Set 19, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

TILLA  dolcissima cagnolina  di taglia medio/piccola  nata  1.1.2024.

Bella, buona e affettuosa con tutti.

CLEO bellissima cagnolina di taglia media nata 1.1.2025 

CLEO é molto buona ed affettuosa con tutti. 

TILLA  E CLEO SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA


Venite a conoscerle, previo appuntamento,  presso il rifugio della
 
Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)

tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297
 
rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e    X @LNDC_MI   INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159