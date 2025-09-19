Tilla e Cleo due dolci cagnoline che aspettano di essere adottate anche a distanza • Terzo Binario News

TILLA dolcissima cagnolina di taglia medio/piccola nata 1.1.2024.
Bella, buona e affettuosa con tutti.
CLEO bellissima cagnolina di taglia media nata 1.1.2025
CLEO é molto buona ed affettuosa con tutti.
TILLA E CLEO SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA
Venite a conoscerle, previo appuntamento, presso il rifugio della
Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano
Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)
tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297
rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it
siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159