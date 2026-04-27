Premio Strega e Cerveteri: un successo che si rinnova, Necropoli gremita per la dozzina finalista • Terzo Binario News

La sindaca cerite Elena Gubetti: “La nostra città si conferma punto di riferimento importantissimo per la promozione letteraria nel Litorale e in tutto il territorio regionale”

“Ieri pomeriggio per la quarta volta consecutiva, Cerveteri è stata teatro della fase finale del Premio Strega, il più importante e prestigioso premio letterario d’Italia.

Quest’anno, ancora una volta ospitato all’interno del sito Unesco della Necropoli della Banditaccia, si trattava della prima tappa in assoluto in tutta Italia: la dozzina di autori finalisti, si sono presentati per la prima volta al grande pubblico nazionale proprio a Cerveteri.

Un’emozione grande, una conferma di quanto sia forte il legame tra questa rassegna e la nostra città che ancora una volta ha risposto in maniera straordinaria in termini di partecipazione ed interesse.

Il finesettimana appena conclusosi è stato un omaggio al mondo dei libri: iniziato con il Festival Letterario Etrusco, andato in scena giovedì e venerdì pomeriggio e conclusosi ieri. La più bella e tangibile testimonianza di quanto sia importante promuovere continuamente la cultura, la lettura e di quanto il lavoro che ogni giorno svolgiamo nel territorio sia riconosciuto dal pubblico”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri a margine della tappa d’esordio dello Strega Tour 2026.

“In una cornice senza tempo, guidati dalla maestria di Gino Saladini, gli autori del Premio Strega ci hanno portato nel cuore dei loro romanzi – ha aggiunto Elena Gubetti – è emerso un filo conduttore potente: storie che scavano nella memoria, che interrogano il passato per capire il presente. Non esiste luogo più ideale della Banditaccia per accogliere racconti che parlano di radici e di eredità umana. Oltre 200 spettatori hanno condiviso con noi questo viaggio emozionante, a dimostrazione di quanto questo format funzioni: la bellezza millenaria della Necropoli è il palcoscenico naturale per narrazioni che cercano l’essenza dell’uomo”.

“Il successo della giornata di ieri è frutto del lavoro di tante persone – conclude il Sindaco Gubetti – partendo dalla Fondazione Bellonci e da tutto lo staff del Premio Strega: a loro il ringraziamento per aver scelto ancora una volta Cerveteri e la nostra Necropoli, permettendoci di ospitare la prima uscita pubblica ufficiale dei finalisti. Al Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, al Direttore Vincenzo Bellelli e a tutto il suo staff per l’ospitalità e per aver creduto in questo progetto sin dall’inizio. Un plauso immenso a tutto il personale della Biblioteca Comunale “Nilde Iotti”, all’Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri Francesca Cenerilli, a tutto l’Ufficio Cultura guidato dalla responsabile Isabella Massicci, a tutto lo staff che ha lavorato dietro le quinte per rendere tutto perfetto. Grazie ai nostri partners per il supporto fondamentale: alla Mondadori Bookstore Cerveteri, a Il Rifugio degli Elfi e Artemide Guide. Cerveteri si conferma punto di riferimento per la cultura italiana. Grazie a chi ha reso questa giornata indimenticabile”.