Tolfa di grinta e di tecnica, Cafarelli: "Squadra di valore, non era facile" • Terzo Binario News

Gol, spettacolo, emozioni e quarto posto.

Partita sì di fine stagione fra Tolfa e Olimpus ma il 3-2 finale ha regalato al pubblico dello Scoponi una domenica divertente e di successo per la terzultima giornata del girone A di Promozione.

Un buon viatico verso la finale di Coppa Italia del 16 maggio a Viterbo contro la Lvpa Frascati.

Alla Pacifica l’ha fatta da padrone il primo vero caldo stagionale, m nonostante questo, oltre a un avversario di qualità, è arrivato il successo che vale il quarto posto solitario.

Certo, l’obiettivo era il podio e con esso i play-off ma evidentemente Borgo Palidoro (primosso in eccellenza), Falisca Cimina e Pianoscarano hanno avuto qualcosa in più se sono approdati agli spareggi-promozione. Vantaggio dopo neanche un quarto d’ora di Pasquini, con pareggio trovato da Fabio al 32’. Nella ripresa, centro del bomber Bernardini al 6’ e quando sembrava acquisito il 2-1, al 41’ la doccia fredda di Belardinelli. Rete decisiva di Nuti al terzo minuto di recupero. Sul 2-1 i biancorossi si ritrovati con un uomo in meno per l’uscita dal campo di un under ma senza poterlo sostituire con pari età giocando oltre un quarto d’ora in inferiorità numerica della quale l’Olimpus ha approfittato segnando il momentaneo 2-2.

Al termine della gara il tecnico biancorosso Emiliano Cafarelli si è detto molto soddisfatto della prestazione dei suoi: «Faccio i complimenti ai ragazzi per la grinta, lo spirito di squadra e il gioco espresso. Abbiamo battuto una grande squadra, allenata molto bene e reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Non era semplice spuntarla ma i ragazzi sono stati più forti del caldo, dell’inferiorità numerica e delle difficoltà, conquistando successo prezioso che dà morale, oltre che confermare il nostro valore».

Per questo finale di stagione, il Tolfa sarà arbitro della lotta per la salvezza. Infatti i collinari se nell’ultima giornata ospiteranno il Grifone, che si avvia a concludere il campionato a metà classifica, domenica prossima saranno ospiti dell’Urbetevere. L’undici della Pisana è penultimo con 30 punti in compagnia dell’Atletico Monterano. Quindi il risultato finale sarà decisivo per indirizzare le squadre verso la retrocessione diretta o lo spareggio-salvezza.