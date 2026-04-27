Malamovida Capitale, chiusure e multe della Municipale dal Centro a Ostia • Terzo Binario News

Più di 1.500 verifiche tra controlli nei locali e interventi per la sicurezza stradale: è questo il bilancio delle attività svolte dalla Polizia Locale di Roma Capitale nell’ultimo fine settimana. Accertati più di un centinaio di illeciti amministrativi e circa 1.300 violazioni al Codice della Strada.

Rafforzati i presidi nelle aree della movida, in particolare tra piazza Bologna e viale Ippocrate, dove le pattuglie sono intervenute per contrastare il consumo di alcol in strada, gli assembramenti molesti e i disturbi alla quiete pubblica. In questa zona sono state sanzionate oltre 60 irregolarità.

I controlli hanno interessato anche altre zone sensibili della vita notturna cittadina, tra cui Centro Storico, San Lorenzo, Trastevere, Ponte Milvio e Ostia. Tre locali sono stati sanzionati per somministrazione abusiva, per un totale di circa 15mila euro, con segnalazioni inviate ai Municipi per i provvedimenti di competenza.

Disposta la chiusura di un laboratorio in zona Campo de’ Fiori: il gestore, già sanzionato in precedenza, proseguiva l’attività nonostante un ordine di cessazione già notificato.

Particolarmente incisiva anche l’azione contro l’abusivismo commerciale e il degrado urbano: oltre mille gli articoli sequestrati nell’area di Trastevere. Ulteriori verbali sono stati elevati per violazioni igienico-sanitarie, gestione irregolare dei rifiuti urbani e altre criticità riscontrate in diversi esercizi, anche a Ostia e nelle zone di Termini ed Esquilino.

Sul fronte della sicurezza stradale sono 12 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza; per 8 conducenti è scattata anche la denuncia, avendo registrato un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.