Il Purple Gospel Choir di Tolfa pronto a ripartire • Terzo Binario News

Dopo un’estate di concerti di successo adesso cerca nuove voci: per due domeniche prove aperte

Dopo la breve sosta di agosto le pile sono di nuovo cariche: il Purple Gospel Choir è pronto a ripartire più energico che mai.

La scorsa stagione ha visto il coro collinare protagonista di grandi eventi (come il concerto in Parlamento) e speciali collaborazioni, con l’esperienza teatrale diretta dal Maestro della Commedia dell’Arte Mario Gallo, gli scambi musicali con la band locale Arsura e il consolidamento artistico con gli Echoes, tutte situazioni che potrebbero avere un seguito in futuro.

Ora è tempo di nuove avventure, ma soprattutto di duro lavoro con l’obiettivo di migliorarsi sempre di più, senza mai perdere il lato più bello che spinge i coristi a partecipare: l’unione nel canto, il divertimento e lo stare bene insieme.

“Ci auguriamo che questa nuova stagione porti nuove leve” dichiarano dal Direttivo “E’ sempre entusiasmante per noi accogliere nuovi coristi che possano vivere le grandi emozioni del palco, ma anche il dietro le quinte vi assicuriamo che è uno spettacolo!”.

“Per questo invitiamo tutti a partecipare alle prove aperte domenica 21 settembre dalle ore 15 alle ore 18 presso il Centro Studi Italo Norvegese a Tolfa. E se il 21 non potete replichiamo domenica 28”.

Siete curiosi? Non vi resta che provare.