Abusivi, fenomeni illegali e sosta selvaggia a Ostia nel mirino di Roma Capitale • Terzo Binario News

In occasione dell’ultimo fine settimana, la Polizia Locale di Roma Capitale — con il coinvolgimento dei gruppi X Mare e I Centro Storico — ha messo in campo un’operazione straordinaria di controllo sul litorale di Ostia, meta di centinaia di visitatori.

Per entrambe le giornate, circa quaranta agenti hanno presidiato le aree più frequentate, come quelle dei “cancelli” , con servizi sia in uniforme, per garantire visibilità e deterrenza, sia in abiti civili, per un monitoraggio più capillare.

L’obiettivo: prevenire e contrastare fenomeni di illegalità, oltre ad incrementare i servizi per la sicurezza stradale.

Nel corso delle attività sono state identificate decine di persone. Sei individui sono stati sorpresi mentre esercitavano l’attività di parcheggiatore abusivo: nei loro confronti sono state elevate sanzioni per un totale superiore agli 8 mila euro. Tre persone, prive di documenti al momento del controllo, sono state sottoposte a identificazione, tutte risultate con precedenti penali. Particolarmente rilevante il contrasto alla sosta irregolare: nel solo weekend sono stati quasi 400 gli automobilisti sanzionati per violazioni al Codice della Strada, tra cui parcheggi su strisce pedonali, in prossimità delle intersezioni, sulle piste ciclabili e negli spazi riservati ai motocicli. Nel corso dei controlli è stato inoltre fermato un neopatentato, di nazionalità straniera, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. Il giovane ha rifiutato di sottoporsi al test etilometrico: per lui sono scattati il sequestro del veicolo, il ritiro della patente e il fotosegnalamento per ulteriori accertamenti della posizione sul territorio nazionale. Le attività di controllo e prevenzione proseguiranno in vista del Primo Maggio e per tutta la stagione estiva, con l’obiettivo di garantire sicurezza, legalità e una piena fruibilità del litorale romano.