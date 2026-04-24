Csp chiusa il lunedì 27 aprile, riapre il 29 • Terzo Binario News

In occasione della ricorrenza del 25 Aprile, Festa della Liberazione, e dei festeggiamenti in onore di Santa Fermina, Patrona di Civitavecchia (che quest’anno cadranno martedì 28 aprile), Civitavecchia Servizi Pubblici srl comunica alcune variazioni nell’apertura dei propri uffici. Per consentire il ponte festivo e la partecipazione alle celebrazioni cittadine, nella giornata di lunedì 27 aprile 2026 resteranno chiusi al pubblico i seguenti Uffici ubicati in Via Terme di Traiano 42 “Villa Albani”:
- Uffici amministrativi di CSP srl
- Uffici del Trasporto Pubblico Locale
- Centro distribuzione kit “porta a porta”
- Uffici Servizio Ritiro Materiali Ingombranti
La regolare attività di tutti gli uffici riprenderà regolarmente mercoledì 29 aprile, osservando i consueti orari di apertura al pubblico.
Civitavecchia Servizi Pubblici srl