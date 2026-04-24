Chiuso una notte il tratto Civitavecchia Sud- Civitavecchia Porto verso nord sulla A12 • Terzo Binario News

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia sud (km 52+200) e Civitavecchia Porto (km 65+300), verso la SS1 Aurelia.
Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Tolfa est” e l’area di parcheggio “San Liborio est”, situate nel suddetto tratto.
Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, all’interno dell’area di servizio “Tolfa est”, dalle ore 18:00 di lunedì 27, fino alla riapertura della stessa.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli con massa complessiva pieno carico fino a 7 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Civitavecchia sud, percorrere la SS1 Aurelia verso Civitavecchia e rientrare allo svincolo di Civitavecchia Porto;
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate (autobus compresi), in considerazione del divieto di transito sulla SS1 Aurelia, tale categoria di veicoli dovrà percorrere il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare”, la SS2 Cassia verso Viterbo/Vetralla, la SS1 bis via Aurelia in direzione Civitavecchia ed entrare sulla A12 Roma-Tarquinia allo svincolo di Monte Romano.
In ulteriore alternativa, percorrere la A1 Milano-Napoli, uscire alla stazione di Orte, al km 491+300, percorrere la SS675 verso Viterbo, seguire le indicazioni per Monte Romano/Civitavecchia, immettersi sulla SS1 bis via Aurelia ed entrare in A12 allo svincolo di Monte Romano.