Covid Party: sanzionati 15 giovani - Terzo Binario News

Covid Party a Roma. Ieri notte, Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno sanzionato 15 giovani.

La prima festa è stata interrotta dai Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia, che sono dovuti intervenire in via del Pozzuolo, nel quartiere Monti per una segnalazione giunta al “112”, per musica ad alto volume provenienti da un appartamento in cui diverse persone erano intente a festeggiare.

I Carabinieri giunti all’indirizzo indicato hanno appurato che in effetti, nell’appartamento era in corso una festa privata con 6 studenti del progetto “Erasmus” che frequentano diverse università di Roma.

Poco prima della mezzanotte invece, i Carabinieri della Stazione Piazza Farnese sono intervenuti in un B&B di via dei Pettinari, ed hanno “rovinato” la festa di compleanno ad un 20enne romano. Il giovane non è riuscito a spegnere le candeline del suo 21esimo compleanno poiché i militari lo hanno identificato e sanzionato insieme ai suoi 8 invitati.

Tutti i 15 giovani sono stati sanzionati in violazione della normativa per contenere il contagio da Covid.