Incendi a Ostia: danneggiati cassonetti e auto - Terzo Binario News

Incendi a Ostia. È il bilancio di quanto avvenuto nella notte. Sul posto la Polizia.

Intorno alle 00,50 il personale del distretto Lido e delle Volanti sono giunti in piazza della Stazione Vecchia, dove per cause da accertare è divampato un rogo, che ha danneggiato cinque veicoli. Presenti i proprietari delle auto andate a fuoco, i quali hanno riferito di non aver mai subito minacce.

All’altezza di largo Giovanni Roncagli, a fuoco due cassonetti e un’auto danneggiata. Le forze dell’ordine non hanno rinvenuto tracce di liquido infiammabile o di acceleranti.

c.b.