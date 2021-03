Giovane morto nel parco: un clochard denunciato, sequestrata una mazza - Terzo Binario News

Giovane morto nel parco, ad Acilia: denunciato un clochard romeno di 54 anni, sequestrata una mazza. Emergono i primi risvolti nella vicenda relativa al ragazzo deceduto venerdì 26 febbraio in via Bruno Molajoli, nel parco della Madonnetta.

Stando alla ricostruzione degli investigatori, il senza fissa dimora avrebbe rincorso con una mazza – senza mai toccarli – alcuni ragazzi, uno dei quali ha avuto un malore ed è morto.

In un primo momento, si pensava che gli adolescenti stessero facendo i footing ma a quanto sembra le cose sarebbero andate in maniera diversa. Quindi cosa è accaduto?

Massimo riserbo da parte delle forze dell’ordine. Al momento, tra le ipotesi, c’è anche quella che il 54enne (denunciato per morte o lesione come conseguenza di altro delitto, articolo 586 del codice penale) sia stato in qualche modo infastidito. A quel punto ha rincorso i ragazzi. Nel fuggire, uno dei giovanissimi si è accasciato ed è morto.

c.b.