Controllo gratuito del colesterolo alla farmacia Calamatta di Civitavecchia • Terzo Binario News

Appuntamento con il controllo gratuito del colesterolo giovedì 31 agosto, dalle 9:30 alle 12, per tutti i cittadini alla farmacia comunale Calamatta. Si tratta di uno screening cruciale per la salute e il benessere della popolazione, in particolare per le fasce più a rischio.

Per prenotare è sufficiente recarsi presso la farmacia Calamatta, in Piazza Calamatta, 19 a Civitavecchia, oppure contattare il numero 0766 32739.

Nel corso della giornata di prevenzione sarà possibile ricevere le informazioni utili sul colesterolo. Com’è noto, valori elevati di colesterolo sono da tempo riconosciuti dagli esperti come veri e propri ‘killer’. Grazie al controllo periodico dei valori nel sangue di colesterolo è possibile cogliere segnali precoci di ipercolesterolemia che comportano un aumentato rischio di insorgenza di patologie di tipo cardiovascolare.

Per tutta la durata della giornata di prevenzione sarà inoltre possibile ricevere sconti e promozioni su una serie di integratori in grado di abbassare i livelli del colesterolo.

<< Abbiamo scelto di organizzare una giornata di controllo gratuito del colesterolo con un gesto concreto di attenzione verso la cittadinanza intera, – commenta la direttrice della farmacia comunale Calamatta, dottoressa Stefania Sanfilippo – confermando ancora il nostro impegno per la prevenzione”.

Con questa e altre iniziative, CSP ha scelto di confermare e rinnovare la propria visione di farmacista come consulente sanitario e di farmacia come presidio, a cui rivolgersi per trovare servizi, consigli e sostegno. Ogni giorno, vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini, siamo certi che la prevenzione debba essere una priorità. L’invito alla cittadinanza è di valorizzare quest’opportunità per monitorare parametri realmente decisivi per la propria salute.