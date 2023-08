Autotrasporto merci conto terzi, al via le domande di contributo per l’acquisto di gasolio: assistenza della Cna di Viterbo e Civitavecchia • Terzo Binario News

Sul piatto, un credito d’imposta pari a 200 milioni di euro. Autotrasporto merci per conto di terzi: dalle ore 15 di lunedì 18 settembre e fino a venerdì 6 ottobre sarà possibile presentare le domande di contributo relative agli acquisti di gasolio sostenuti nel secondo trimestre del 2022. E’ questo l’arco temporale in cui resterà aperta la piattaforma telematica. Lo comunica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Possono accedere all’intervento le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi che hanno sede legale o stabile organizzazione in Italia. Il contributo è riconosciuto nella misura del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

L’accesso alla piattaforma deve essere effettuato dal legale rappresentante dell’impresa tramite Spid/Cns/Cie, autocertificando il possesso dei requisiti previsti dalla norma. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano come oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Come sempre, gli operatori della CNA di Viterbo e Civitavecchia garantiscono il servizio di assistenza per la predisposizione e la presentazione dell’istanza. Info: 0761.2291.