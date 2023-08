Libri, alla biblioteca di Fregene due incontri giovedì e venerdì • Terzo Binario News

Due appuntamenti alla biblioteca Pallotta di Fregene. Si comincia giovedì 31 agosto con l’incontro del gruppo di lettura sul libro di Antonio Tabucchi “La testa perduta di Damasceno Monteiro”. Si comicnia alle 18, possono partecipare tutti, anche chi non lo ha letto.

Poi il primo settembre, sempre alla biblioteca di via dela Pineta di Fregene alle 18 Giovanni Di Michele presenta “135 Incontri umani di Gesù”. Dialoga con l’Autore Eduardo Ciampi. L’iniziativa è sotto l’egida della Pro Loco Fregene Maccarese e del Comune di Fiumicino, oltre che della stesa bibliotec comunale che la ospita.

Attraverso 135 Incontri umani di Gesù, l’autore ha voluto avventurarsi in un viaggio, per comprendere, dalla umanità di Gesù, il progetto di Dio sull’uomo, dentro la vita di Gesù, piena di relazioni umane. L’autore si chiede: chi è Gesù, per me? Per voi? Qual è la sua identità? Il Messia, il Figlio dell’uomo, il Figlio di Dio, il Verbo Incarnato? Dinanzi al Gesù delle Scritture e della Storia, anche noi, donne e uomini del nostro tempo, abbiamo le stesse obiezioni dei primi credenti e delle comunità primitive, dovute alla profondità del Mistero. L’approdo a Gesù di Nazareth è un Incontro ad alto rischio. Perché l’umanità di Gesù rivela il vero volto di Dio. Ma anche perché l’umanità di Gesù rivela il vero volto dell’uomo. Con il rischio della ebbrezza delle alte quote “Amatevi come io ho amato voi”. L’incontro con il Figlio dell’uomo, con la sua umanità, può essere decisivo per la nostra vita personale. Ma anche per la vita della intera umanità.