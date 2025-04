Go Green, ecco il nuovo progetto Cna: tavole rotonde e incontri nelle imprese per migliorarne la sostenibilità • Terzo Binario News

Imprese, progettisti ed esperti di vari settori faccia a faccia in quattro incontri, che andranno a toccare altrettante macroaree. Si va dall’arredo e design ai tessuti e la moda, fino al food e alla comunicazione. E poi una serie di incontri direttamente in azienda per trovare buone pratiche verso la transizione ecologica. È “Go Green, fare impresa sostenendo l’ambiente”, il nuovo progetto della Cna di Viterbo e Civitavecchia, realizzato con il contributo della Camera di Commercio Rieti-Viterbo e della Camera di Commercio di Roma tramite il bando competitività delle imprese 2024.

Il primo appuntamento è in calendario mercoledì prossimo, 9 aprile, all’hub di Lazio Artigiana, in piazza delle Erbe, a Viterbo, dalle 10 alle 15. “Stools. Progetta con strumenti sostenibili” sarà il tema della tavola rotonda con Luigi Cuppone, vice presidente della Cna di Viterbo e Civitavecchia, artigiano falegname, titolare del Laboratorio Linfa a Orte, docente di ecodesign allo Ied (Istituto europeo di design) e di disegno per il design all’Isia (Istituto superiore per le industrie artistiche) a Roma. Nel corso della tavola rotonda la riprogettazione in chiave green di uno sgabello sarà l’espediente per affrontare vari argomenti: l’ergonomia, l’efficienza energetica e dei materiali nella filiera di trasformazione, il ciclo di vita, la durabilità, il diritto alla riparazione, etc.

“Go Green – dice Cuppone, che si occupa di progettazione sostenibile – nasce per sensibilizzare le imprese sui nuovi temi che toccano la sfera della sostenibilità. Gli artigiani sono sempre attenti alla qualità e tendono a riutilizzare i materiali di scarto, ma si può fare di più per ridurre l’impatto ambientale di ciò che produciamo. Lo scopo è dunque co-progettare con Cna nuove proposte sostenibili e attente all’ambiente.

Questi gli appuntamenti successivi, in programma sempre dalle 10 alle 15 all’hub di Lazio Artigiana.

Mercoledì 30 aprile “Foodie. Mangia sano e senza sprechi”: sarà progettato un menù a basso impatto ambientale.

Martedì 13 maggio “Tissues. Riduci e valorizza lo scarto”: al centro del progetto sarà un tessuto a basso impatto ambientale.

Mercoledì 28 maggio “Awareness. Diffondi cultura e consapevolezza”: in quest’ultimo caso la progettazione riguarderà una campagna di comunicazione e sensibilizzazione.

“Le quattro tavole rotonde – continua Cuppone – sono aperte a tutte le imprese e ai progettisti. Verranno illustrati esempi di innovazione e buone pratiche sostenibili che hanno funzionato”.

Go Green non finisce però qui. “Sono infatti in corso incontri direttamente nelle imprese – conclude il vice presidente della Cna di Viterbo e Civitavecchia – per trovare nuove strade per essere più sostenibili. Un percorso utile sia a migliorare l’ambiente che l’economia delle aziende.

Tavole rotonde e incontri nelle imprese sono gratuiti. Per maggiori informazioni 0761.229237, mail b.sereni@cnavt-civ.it. Questo il form per l’iscrizione: https://forms.gle/SH9JKCwjQWGB2bkR8.