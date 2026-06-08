Con Under12Ciao si chiude la stagione della Volley Ladispoli • Terzo Binario News

Sabato 6 Giugno, le giovanissime ragazze Under12 della Volley Ladispoli hanno concluso la loro stagione sportiva scendendo in campo al PalaPanzani nel Triangolare organizzato dall’Associazione con il patrocinio del Comune di Ladispoli ed in collaborazione con il Comitato Territoriale Fipav di Roma.

Il Torneo è stato denominato “Under12Ciao”, un nome che ha permesso alle ragazze di salutare simbolicamente, oltre al proprio pubblico, soprattutto una categoria, appunto l’Under 12, che ha rappresentato il passaggio dall’impostazione ludica degli anni precedenti ad una impostazione più tecnica e che ad oggi è solo promozionale, ma che a breve si svilupperà sempre più in termini agonistici.

Hanno partecipato al Torneo oltrechè la Volley Ladispoli semifinalista nel Campionato Fipav, anche le quotate rappresentative del Green Volley, finalista quest’anno nel Campionato del C.T. Fipav Roma, e dell’Etruria Volley Civitavecchia, finalista nel Campionato del C.T. Fipav Viterbo.

Il Torneo se l’è aggiudicato l’Etruria Volley al temine di tre gare molto combattute.

Questi i risultati: La prima gara ha visto il successo della Volley Ladispoli sul Green Volley per 2-0; la seconda gara invece se l’è aggiudicata l’Etruria Volley sul Green Volley per 2-1. La terza ed ultima gara infine che, di fatto, ha rappresentato la vera e propria finale, si è conclusa con il successo dell’Etruria Volley Civitavecchia sul Ladispoli per 2 set a 1. Tutte le gare comunque sono state vivacizzate da un ottimo livello tecnico, in particolar modo il tie break dell’ultima gara, che ha suscitato grande emozione e surriscaldato gli animi della folta cornice di pubblico presente al PalaPanzani.

Al termine delle fasi di gioco, a portare il saluto dell’Amm.Comunale di Ladispoli è stato il Consigliere Stefano Fierli che prima di premiare le squadre ha voluto complimentarsi con tutte le ragazze per il gioco espresso ed augurare loro un futuro roseo e ricco di successi sportivi.