Ladispoli che sa ascoltare a Mazzano Romano per il terzo appuntamento con le escursioni inclusive • Terzo Binario News

“Lo abbiamo fatto di nuovo, ESCURSIONE UNIVERSALMENTE ACCESSIBILE NELLA VALLE DEL TREIA CON SUCCESSIVA VISITA GUIDATA AL “SANTUARIO DELLE ROTE” E “BORGHETTO MEDIEVALE” A MAZZANO ROMANO.

Ieri, Domenica 7 giugno 2026 in qualita’ di Delegato volontario al Progetto di Inclusione Sociale ” Ladispoli una citta’ che sa ascoltare” scritto insieme all’Assistente alla comunicazione Valentina Manca e’ stato un vero piacere, collaborare a questo ennesimo evento, promosso dal Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino in collaborazione con il Disability Pride Italia, nell’ambito delle attività previste da Natura senza Barriere 2026 di Federtrekk Italia.

Anche in questo terzo appuntamento, erano presenti molti amici a cui e’ stato messo a disposizione;

– utilizzo di carrozzine da escursionismo Joëlette

– interpretariato in Lingua dei Segni Italiana;

– guide per persone non vedenti e ipovedenti;

– accompagnatori dedicati per persone con disabilità cognitive;

– comunicazione aumentativa alternativa.

Negli ultimi quattro anni, a Ladispoli, insieme a Valentina Manca, abbiamo realizzato circa 40 eventi inclusivi.

Con il nostro progetto abbiamo dato ascolto ai cittadini con disabilità sensoriali e, grazie a un ottimo lavoro di squadra, oggi la città di Ladispoli può considerarsi accessibile per loro. Ma il lavoro da fare è ancora molto.

Circa due anni fa, il mio amico Daniele Renda ci ha proposto di collaborare con la rete del Disability Pride Italia. Da allora, la nostra esperienza di volontari si è ulteriormente arricchita, grazie a questi eventi Universalmente Accessibili.

Vedere il sorriso di chi, spesso, non ha la possibilità di vivere certe esperienze è una sensazione impagabile, UNA VERA RICCHEZZA EMOTIVA.

La partecipazione a questa terza iniziativa, dimostra che il nostro lavoro è apprezzato e voglio ringraziare la grande comunità solidale che stiamo costruendo insieme.

I problemi nel sociale sono molti, ma giornate di socialità come queste liberano la mente, anche solo per poche ore, dai limiti e dalle barriere che troppo spesso le istituzioni pongono.

L’iniziativa e’ stata realizzata, anche grazie alla partecipazione delle associazioni “Cammino possibile APS”, “SOD Italia Running Team – progetto di Fondazione Carol ETS”, l’Accademia Europea dei Sordi AEs.

”Evento promosso dal Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino con il contributo della Regione Lazio, legge regionale 24/2019 annualità 2025.

Ma non finisce qui…. ci vediamo a Campagnano, quando??? Nelle prossime settimane, ve lo comunicheremo”.

Marco Cecchini delegato alla disabilità di Ladispoli