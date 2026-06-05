Successo per i Vela Day della Lega Navale Civitavecchia • Terzo Binario News

La Lega Navale Italiana – Sezione di Civitavecchia ha vissuto giorni di straordinaria partecipazione e intensa attività, confermandosi ancora una volta un punto di riferimento per la promozione della cultura del mare, dello sport e dell’educazione ambientale sul territorio.

Nelle giornate del 30 e 31 maggio e del 2 giugno si è svolto il tradizionale Vela Day, l’open day dedicato agli appassionati della vela e a quanti desiderano avvicinarsi per la prima volta a questo affascinante sport.

L’evento ha registrato una partecipazione eccezionale, coinvolgendo bambini, ragazzi e adulti provenienti non solo da Civitavecchia ma anche da Roma e da numerosi altre realtà limitrofe.

L’elevata qualità organizzativa della manifestazione è stata il risultato di un lavoro corale e accurato che ha visto protagonisti gli istruttori, la segreteria, la direzione sportiva e i consiglieri della Lega Navale di Civitavecchia coordinati dal Presidente Dario Iacoponi. Un impegno costante e spesso svolto lontano dai riflettori, ma determinante per garantire un’accoglienza impeccabile, la perfetta gestione delle attività in mare e a terra e la piena soddisfazione dei partecipanti.

Il successo è proseguito nelle giornate del 3, 4 e 5 giugno, quando la sede della Lega Navale ha accolto circa 150 alunni delle classi dei plessi “Posata” e “Don Papacchini” dell’Istituto Comprensivo “Ennio Galice”, diretto dalla dirigente scolastica Francesca De Luca.

I giovani studenti hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza formativa unica, tra attività dedicate alla scoperta del mare, alla vela e alla tutela dell’ambiente marino.

Particolarmente apprezzato è stato il contributo di Elena e dei biologi dell’Università della Tuscia, che con professionalità e competenza hanno coinvolto i ragazzi in momenti educativi di grande valore scientifico e culturale. Nello specifico nell’ambito di tale attività di divulgazione scientifica dedicata agli alunni delle scuole elementari del territorio, sono stati coinvolti il Laboratorio di Oceanologia Sperimentale ed Ecologia Marina (LOSEM) dell’Università della Tuscia e il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC). La ricercatrice Elena Scagnoli dell’Università della Tuscia e i ricercatori Daniele Piazzolla e Juan Francisco Martinez del CMCC hanno presentato ai bambini le attività di ricerca svolte nell’ambito dei progetti europei RENOVATE (https://www.renovate-project.it) e CS-MACH1 (https://cs-mach1.eu), illustrando il valore della divulgazione scientifica e della citizen science come strumenti fondamentali per accrescere la consapevolezza ambientale e favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla tutela del mare. Attraverso attività interattive e momenti di confronto, sono stati approfonditi temi legati agli ecosistemi marini, ai cambiamenti climatici e alla salvaguardia dell’ambiente costiero, offrendo ai più giovani un’occasione concreta per avvicinarsi al mondo della ricerca scientifica.

Le insegnanti accompagnatrici hanno espresso parole di sincero apprezzamento per l’organizzazione dell’iniziativa, sottolineando l’eccellente coordinamento delle attività, la capacità di coinvolgere gli studenti e l’attenzione riservata a ogni dettaglio. Riscontri positivi sono giunti anche per il servizio bar, che ha contribuito a rendere ancora più piacevole l’accoglienza di alunni, docenti e famiglie.

Questi risultati rappresentano il frutto della passione, della competenza e dello spirito di squadra che animano quotidianamente la Lega Navale di Civitavecchia. Il lavoro svolto dalla segreteria, dalla direzione sportiva e dai consiglieri ha permesso di realizzare eventi di elevato livello qualitativo, capaci di avvicinare centinaia di persone al mondo della vela e di trasmettere alle nuove generazioni i valori del mare, dello sport e della sostenibilità.

Un successo che conferma la vitalità della sezione cittadina e la sua capacità di promuovere iniziative di grande impatto sociale, educativo e sportivo, rafforzando il legame tra la Lega Navale e il territorio.