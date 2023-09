Con la Fidapa Bpw Civitavecchia si parla de "La realtà delle donne nel post pena" • Terzo Binario News

La Sezione FIDAPA BPW Italy di Civitavecchia ospiterà venerdì 8 settembre un importante convegno del Distretto Centro dal titolo “La realtà delle Donne nel post pena: Problematiche e prospettive”.

L’argomento, di grandissimo interesse rientra nel Tema Nazionale Fidapa per il biennio 2021/2023 “Unite verso un fine comune: la coesione sociale e la cittadinanza attiva, sostenere un’istruzione e formazione di qualità e promuovere l’equità”.

Dopo l’introduzione della Presidente della FIDAPA BPW Italy Distretto Centro Anna Maria Turchetti e i saluti istituzionali della Presidente della Sezione di Civitavecchia Maria Cristina Ciaffi, della Vice Presidente Cettina Corallo e della Presidente Nazionale Fiammetta Perrone seguiranno i numerosi interventi di autorevoli relatori, moderati dalla Vice Presidente del Distretto Centro Beatrice Vannini promotrice del convegno.

La tematica delle Donne e la reclusione, già oggetto di eventi organizzati dalle Sezioni, viene qui affrontato da una angolazione particolare nel momento maggiormente critico del reinserimento, con l’analisi delle più frequenti problematiche e l’illustrazione di possibili prospettive di miglioramento da

parte di Relatori di grande spessore ed esperienza.



Saranno infatti presenti: Patrizia Bravetti Direttrice della Casa Circondariale di Civitavecchia, Nadia Fontana e Alessia Giuliani rispettivamente Direttrice e Funzionaria giuridico pedagogica della Casa Circondariale di Rebibbia (Roma), Marietta Tidei Consigliera della Regione Lazio, Stefano Anastasìa Garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio e portavoce della Conferenza dei

Garanti e Bernardo Petralia Magistrato ex Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

L’appuntamento è per venerdì 8 settembre alle ore 17,30 presso la Sala Meeting dell’Hotel San Giorgio. Sarà possibile seguire i lavori in collegamento su piattaforma zoom.