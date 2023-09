Windsurf, Lni Civitavecchia sul podio dei Campionati giovanili di Ravenna • Terzo Binario News

Un primo posto per Davide Mecucci, un terzo per Alice Evangelisti, un secondo il piccolo Niccolò Mancusi

Sono stati 14 gli atleti portacolori della Lega Navale di Civitavecchia ai Campionati Italiani Giovanili disputatisi a Marina di Ravenna nei giorni scorsi, su questi hanno brillato Davide Mecucci e Alice Evangelisti e Niccolò Mancusi.

C’è stato il podio più alto per il titolo tricolore di Davide Mecucci nella classe Techno293, nella categoria U15. Nella classe IQFoil, U17, per Alice Evangelisti una bella medaglia di bronzo. E nella coppa Primavela il piccolo Niccolò Mancusi, 10 anni, nel Techno 293, ha conquistato il secondo posto assoluto e il primo maschile.

Sull’Adriatico ci sono stati giorni con vento leggero ma anche altri con vento e onda forti, ma i surfisti civitavecchiesi hanno saputo gestire entrambe le condizioni grazie alla loro preparazione. A cura dei coach Daniele Guzzone ed Emanuele Arciprete.

Davide ha subito fatto il primo giorno in testa alla flotta con un primo un quarto ed un secondo, il secondo con una sola prova ha chiuso quarto, perdendo la testa della classifica. Il terzo giorno con vento forte alla prima prova con un primo posto e la seconda con un secondo. Alla fine della terza giornata di regate l’atleta civitavecchiese è passato alla prima posizione. L’ultimo giorno a causa delle condizioni meteo non si sono disputate prove. Per la cronaca, l’anno scorso a Salerno nell’U13 il giovane surfista era arrivato terzo.

Quindi, nella TECHNO 293 dopo tre prove corse sul campo di regata a Nord delle dighe del porto di Ravenna, i giovanissimi della tavola a vela Techno 293 ospitati dall’AWC esprimono una prima classifica nella categoria Under 15 che vede al comando Davide Mecucci (Lega Navale Italiana (LNI) di Civitavecchia) con i tre piazzamenti impeccabili (1-4-2) e un buon margine sul secondo, Alex Schiattino (Kalterer, lago di Caldaro), e sul terzo, nonché prima Femminile, Vittoria Brighenti (Fraglia Vela Malcesine). E’ comunque una classifica molto aperta, con distacchi minimi tra le prime dieci posizioni. Degli altri della Lni segnaliamo Filippo Iengo, under 15, dodicesimo, e Matteo Arcadi, U13, in 13esima posizione.

Nella flotta youth U 19 le altre posizioni Pettinari Nico 6, Milano Letterio 17, Senese Simone 23, Ricci Francesco 24, Vitali Giulia 7 femminile. Per la categoria junior u17 Terzaroli Davide 8, Traversi Luca 10, Del duca Elisa 5 femminile, Marconi Vittoria 7 femminile.

Per i giovani della Lni il prossimo impegno sarà la regata di ottobre ad Ostia per una gara nazionale. E poi Cadice, in Spagna, per il Mondiale.