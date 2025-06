Comitato Difesa Lago di Bracciano: “Al processo ascoltati i nostri testimoni Mattia Azzella e Gianpietro Casasanta” • Terzo Binario News

“Il 17 giugno scorso al Tribunale di Civitavecchia si è tenuta una nuova udienza del processo per disastro ambientale a carico dei membri del Consiglio di Amministrazione di Acea Ato 2, Paolo Saccani ed altri, in relazione all’abbassamento del livello del lago di Bracciano nel 2017.

Nel corso dell’udienza sono stati ascoltati i testimoni del Comitato per la Difesa del Bacino Lacuale Bracciano-Martignano che, con il proprio esposto, diede il via alle indagini, parte civile nel procedimento penale.

Ascoltati in particolare Giampietro Casasanta e Mattia Azzella. Dalle loro risposte sono emersi i catastrofici danni causati dal repentino abbassamento del livello del lago. Azzella, in particolare, ha evidenziato gli effetti dell’abbassamento su diversi habitat protetti e sulla specie Isoetes Sabatina da lui scoperta, sottoposta a un procedimento di conservazione per prevenirne l’estinzione. La prossima udienza è stata fissata per il 17 ottobre prossimo.

Il 18 giugno presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si è inoltre tenuta un’udienza, alla quale il Comitato è intervenuto, per decidere in merito del ricorso Acea avverso il parere negativo del Parco di Bracciano-Martignano riguardo l’ipotesi di ripresa di captazione finalizzate a verificare l’impianto di adduzione dell’acquedotto. Si fa presente che i prelievi sono fermi dal 14 settembre 2017. E’ stata disposta una perizia riguardante l’impiego o meno delle acque dell’acquedotto del 109 d.C. fatto realizzare dall’imperatore Traiano, definito da Plinio il Giovane “magnificum in publicum”, proprio per il suo impulso alle opere pubbliche nella Roma imperiale. Da accertamenti infatti è emerso che nonostante la concessione del lago di Bracciano quale riserva idrica d’emergenza per Roma ricomprenda anche questa storica modalità di adduzione ad oggi essa non risulta riversata nel lago.

Il Comitato inoltre si riserva di valutare la rete dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale di monitoraggio dei Laghi della regione Lazio presentata il 25 giugno e la proposta di legge in discussione alla Regione Lazio di “Istituzione dell’Autorità idrica del Lazio”.

Il Comitato segnala inoltre l’efficiente sistema di monitoraggio del livello del lago liberamente consultabile a questo link:

https://lookerstudio.google.com/reporting/f3230bc1-5ddf-436f-8fb6-27d1e8d40c0d.

Comitato Difesa Lago di Bracciano