Tomba intatta del VII secolo aC scoperta a Barbarano • Terzo Binario News

Presso la necropoli di San Giuliano, la notizia dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale

“L’area del Caiolo ci restituisce ancora grandi sorprese. Nell’ambito degli scavi concessi dal Ministero della cultura alla Baylor University è stato scoperto un tumulo eccezionalmente ancora intatto, databile in epoca orientalizzante recente (fine VII sec. a.C.).

Rimossa la lastra di chiusura della camera, sono subito visibili numerosi vasi tra cui alcuni di ceramica fine dipinta (etrusco-geometrica), alcuni a rivelare precisi rituali nella deposizione, come quello presso l’accesso. Sul letto di sinistra si notano ancora in posto un bacile e diversi elementi di ornamento di bronzo per il defunto.

In queste ore si sta procedendo alla documentazione prima di iniziare lo scavo vero e proprio della tomba”.