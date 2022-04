Colpisce all'inguine un uomo con un coltello: arrestato a Santa Marinella dei Carabinieri - Terzo Binario News

Colpisce un uomo con una coltellata poi si reca all’ospedale per farsi refertare. Questo l’aspetto più grottesco di una lite – innescata da motivi non ancora chiariti – fra due personaggi noti alle forze dell’ordine che stava per trasformarsi in tragedia.

I fatti si sono consumati ieri in via della Fornacetta, una zona periferica di Santa Marinella. La vittima, un noto pregiudicato 48enne del posto mentre l’aggressore è un uomo di 66anni aggressore incensurato ma sui pendono diversi procedimenti a carico.

Il 68ha affondato la lama all’inguine con un fendente preciso, che solo per un miracolo non ha reciso l’arteria inguinale del rivale. Tuttavia la vittima è stata portata al San Paolo dove stanotte il 48enne è stato operato d’urgenza e stabilizzato. Resta in prognosi riservata ma non è più in pericolo di vita.

Nel frattempo l’aggressore è scappato, pensando bene di recarsi all’ospedale di Tarquinia per costruirsi una ricostruzione tutta propria dei fatti rispetto a quella descritta dai Carabinieri, che hanno raccolto elementi e testimonianze. Ai medici etruschi ha dichiarato di essere stato aggredito ma gli zero giorni di prognosi fanno intendere come non sia stato creduto.

Il 66enne è stato arrestato nella notte dai militari della Compagnia di Civitavecchia con l’accusa di tentato omicidio aggravato, ma la mancanza di condanne definitive gli ha permesso di tornare in libertà.