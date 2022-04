Inaugurato il nuovo Conad City di via Aurelia a Santa Marinella - Terzo Binario News

Ha aperto oggi al pubblico il nuovo Conad City di via Aurelia a Santa Marinella (RM) con un’offerta completa di prodotti di qualità, soprattutto del territorio. Un nuovo punto di riferimento che offrirà maggiore servizio ai cittadini e ai tanti turisti che nel periodo estivo popolano la località balneare.

Tutti gli spazi del punto vendita offrono le migliori soluzioni per la sostenibilità ambientale: dagli innovativi sistemi d’illuminazione con luci a led, agli impianti di refrigerazione e di condizionamento di ultima generazione, che garantiscono un notevole risparmio energetico.

Nel nuovo store grande attenzione al localismo, soprattutto nel reparto dei freschi e freschissimi, con numerosi alimenti in assortimento provenienti da produzioni locali come la carne bovina dei monti della Tolfa e i formaggi e salumi dell’Agro Pontino. Il layout del punto vendita prevede tutti i reparti per una spesa completa e di qualità: l’ortofrutta che offre prodotti locali e preparati freschi, la macelleria con un ampio assortimento di prodotti di qualità altamente selezionati e locali, la pescheria che propone numerosi articoli in take-away, il reparto di panetteria e pasticceria con prodotti artigianalie la gastronomia con un’ampia offerta di gastronomia calda preparata internamente. A completare la proposta, una cantina dei vini ed un’area healthy interamente dedicata ai prodotti biologici, senza glutine e vegan.

“Siamo felici di annunciare l’apertura di questo punto vendita che ci permette di servire al meglio i nostri clienti e i tanti turisti che accogliamo nel periodo estivo – dichiarano Laura Secci, Flavio Mancini e Roberto Serafini Soci di Conad Nord Ovest – Nel nuovo store abbiamo dedicato grande attenzione alla valorizzazione dei prodotti freschi locali per rafforzare il servizio e confermare l’insegna quale punto di riferimento sia per i cittadini sia per i turisti in soggiorno nella località balneare. Per noi era importante riportare nel comune di Santa Marinella il marchio Conad, tanto conosciuto e apprezzato per la qualità e la convenienza che lo contraddistinguono”.

Il Conad City di via Aurelia, situato al centro di Santa Marinella, si sviluppa su circa 390 mq di superficie di vendita, dispone di 3 casse tradizionali e impiega 13 addetti, di cui 6 nuove assunzioni.

Lo store accetta i buoni pasto, dispone di tutti gli accorgimenti per favorire l’accesso delle persone con disabilità, consente il pagamento dei bollettini postali ed è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle ore 7.00 alle 21.00.