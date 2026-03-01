Cleo e Urto si meritano entrambi famiglie che li amino e li tolgano dal canile • Terzo Binario News

CLEO 6 anni , trovata legata ad un palo nella zona industriale di Prato,

entrata in canile , all’età di 2 anni è stata adottata da una coppia che

di lei erano innamorati, due anni fa lui muore improvvisamente, lei

scopre una malattia che tra terapie ed interventi rendono il suo corpo

fragile e stanco,( nel periodo del ricovero una vicina si occupava di

cleo) non riesce neanche a fare le scale ,non riesce più ad occuparsi di

Cleo, la casa dove vivevano felici non c’è più, Cleo è in stallo, ma

solo fino a fine mese, vi prego aiutatemi a non farla rientrare in

canile, va d’accordo con I maschi , no gatti , bravissima al guinzaglio

e in macchina, con le persone è dolcissima, se non puoi adottare ti

prego di condividere affinché arrivi per lei una famiglia CHE LA AMI 339

5886695 TERESA

Urto è un nonnino di 14 anni, maschio, taglia medio-piccola. Soffre probabilmente di sindrome vestibolare geriatrico, un disturbo dell’equilibrio comune nei cani anziani. Cammina incerto, a volte è disorientato, ma ha ancora tanta voglia di vivere, di essere amato e di essere accarezzato. Il canile, nelle sue condizioni, è terribile e ingiusto.

Urto merita una casa, una cuccia calda, una famiglia e tanto, tantissimo amore. Merita di vivere il suo ultimo periodo amato, non dimenticato dietro una grata. Cerchiamo per lui una vera adozione del cuore: una persona o una famiglia con tempo, pazienza e tanto amore, che sappia guardare oltre l’età e la malattia e vedere un’anima buona che chiede solo di non essere sola.

Aiutateci a condividere perchè anche solo una condivisione può essere il suo miracolo.

Si trova a Tolentino nelle Marche. NO adozione fuori regione Per info e adozioni:

Contattare privatamente tramite • RIFUGIO tel. 07331961284

•dolcimusettiodv@gmail.com