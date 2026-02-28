Adozioni del cuore urgentissime a nord e a sud per Lupa ed Ettore • Terzo Binario News

LUPA dolcissima pastore tedesco nata 1.11.2014. LUPA é molto buona ed affettuosa con tutti, è una nonnina tranquilla che ha solo bisogno d’amore e di un bel cuscino dove riposare.

LUPA E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerla, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

Chissà che vita hai fatto prima di entrare in canile. Chissà se sei stato mai amato una volta. Chissà se hai mai avuto una carezza. Chissà di che colore erano i tuoi occhi prima di spegnersi….

Tutte queste domande nn le potrò mai rivolgere a nessuno xke tu sei entrato come figlio di nessuno! Consumato nel corpo e nell’anima. Non riesco a trovare un nome adatto a te xke’ più ti guardo,più ti tocco, più cerco di leggerti nell’ombra dei tuoi occhi e più nn riesco a concepire come si fa a ridurre un’anima così!

Proverò a farti uscire e a farti avere una vita che probabilmente nn hai avuto, fatta di amore e serenità! Spero ci sia qualcuno pronto a guardarti con gli occhi del cuore e ad innamorarsi di te! Lo abbiamo chiamato Ettore, come l’eroe troiano che non si arrese mai e conservò la sua nobiltà fino alla fine. Così è il nostro Ettore, un pit giovane, forse 4 anni, lasciato a marcire in qualche tugurio da un essere crudele. Lo porteremo a visita in clinica e verrà curato. Vede poco, cercheremo di capire cosa è successo ai suoi occhi, perchè non sembra avere i sintomi della leshmania.

Chi vorrà adottarlo con un gesto di amore dandogli quello che finora non ha mai avuto, una casa, pappe buone, passeggiate e amore, potrà prenderlo con le sue cure veterinarie già avviate. Ettore è buonissimo con le persone, si fa accarezzare, sorride, grato solo di una parola dolce. Lecca le mani.

Adesso in canile vive dentro questo box che vedete in foto, senza uscite se non per dieci minuti nello sgambatoio di cemento. Non può essere questo il suo destino. Vi chiediamo di salvare un anima innocente che l’uomo ha fatto soffrire senza alcun motivo, se non quello della crudeltà.

I Maestri dicono che l’amore è così potente che può bilanciare il Karma. Noi sappiamo che solo un gesto di amore può annullare la crudeltà e cancellare il passato. Nel suo cuore un giorno solo l’amore resterà.

Ettore si trova in Puglia X info Agata 327 832 9398 L’Isola di Toby