Turismo a Tolfa, ultimi due incontri al Polo per la Cittaslow Academy • Terzo Binario News

Martedì si parla di vacanze equestri, giovedì di marketing

Ancora un doppio appuntamento questa settimana a Tolfa per la CITTASLOW ACADEMY

PER I BORGHI, sempre al Polo culturale in Largo 15 marzo 1799, 1, dalle 17.30 alle 19.30 a ingresso libero.

Il primo è martedì 3 marzo, sul tema TURISMO EQUESTRE A TOLFA Valutazione delle potenzialità specifiche di Tolta, standard di sicurezza, professionalità e certificazioni, creazione di itinerari tematici. IN’TRODUCONO Stefania Bentivoglio, Sindaca di Tolta; Marina Schettini, Project office Cittaslow International. INTERVIENE Massimo Marra Presidente del centro ippico di turismo equestre “Natura e Cavallo”, nonché tecnico federale di riferimento. Guida, accompagnatore ed allevatore di cavalli Tolfetani. Propone da 40 anni il turismo equestre sui monti della Tolfa.

Giovedì si ritorna al Polo per trattare il tema COMUNICARE E VENDERE IL PRODOTTO D’AREA

Branding territoriale, canali di vendita, come impostare un piano marketing per

un piccolo borgo. INTRODUCONO Stefania Bentivoglio, Sindaca di Tolfa;

Pier Giorgio Oliveti, Segretario Generale Cittaslow. INTERVIENE

Silvia Badriotto Esperta di marketing territoriale e comunicazione turistica. Dal 2011 fondatrice di Nuovi Turismi. Ideatrice e presidente dell’associazione About ValSangone APS ETS.

Sono in via di conclusione quindi gli incontri ospitati a Tolfa. Infatti sarà poi la volta dell’ecotour di tre giorni (13/14/15 marzo) in Val Chiavenna, per sperimentare di persona un modello ormai consolidato, quello del Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna con un cammino di successo che collega Italia e Svizzera: la Via Spluga. Si partirà da Tolfa in pullman.

A chiusura dell’Academy ci sarà l’incontro del 19 marzo, dalle 17 alle 19 sempre al Polo per la consegna degli attestati di patecipazione e soprattutto per tirare le somme dell’intera esperienza.

Gli iscritti al corso possono seguire gli incontri on line su appositi link.

L’intera iniziativa è stata resa possibile dai fondi del Pnrr nel progetto sui Borghi italiani, naturalmente l’amministrazione tolfetana ne è parte attiva.

Per informazioni i contatti sono Serena serena.ferraiolo@gmail.com +39 339 182 3389

o Marina office@cittaslow.org.