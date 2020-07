"Ciao Paolo": l'ultimo saluto al giovane di Canale Monterano - Terzo Binario News

“Ancora una volta la nostra Comunitá ha risposto come meglio non si poteva per portare l’ultimo saluto al nostro Paolo. Civiltá, raccoglimento, rispetto e tanto affetto hanno caratterizzato la cerimonia funebre di ieri agli impianti sportivi comunali. Siamo sicuri che chi c’era non la dimenticherá. Come non dimenticherá mai Paolo”. Queste le parole commesse in una nota del Comune, a margine delle esequie di Paolo Pasquali, il 29enne di Canale Monterano morto il 20 luglio in un incidente sul lavoro nel quartiere Giuliano Dalmata, a Roma.

“Come Amministrazione Comunale vogliamo ringraziare i tanti, tantissimi che hanno messo a disposizione tempo, lavoro, materiali, strutture, professionalità, idee per l’ultimo saluto a Paolo. Ringraziarli tutti sarebbe impossibile”. Per la giornata di sabato 25 luglio, il sindaco ha indetto il lutto cittadino.

“Come ha detto il Vescovo ieri: siate fieri di essere una comunità di paese, dove ancora i buoni sentimenti prevalgono in un mondo che si guarda in cagnesco. Ricordiamocelo, la nostra Comunitá é la nostra forza e Paolo dava nuova linfa alla nostra Comunitá. Ecco perché la perdita é enorme”.

“Enorme per la sua famiglia, chiamata nei prossimi giorni alla prova piú dura che può capitare ad un essere umano ed enorme per tutti noi, che con la morte di Paolo abbiamo perso un pezzo della nostra Comunità. Ciao Paolo, lassù metti una parola buona per noi con chi decide”.

