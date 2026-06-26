Teatro a Civitavecchia, tempo di saggi al Nuovo Sala Gassman • Terzo Binario News

La stagione di fine corso si chiude domani e domenica con “Il mio West” e “Il diario di Elia”

Tempo di saggi al Nuovo sala Gassman, dove in questi giorni si sta chiudendo l’ennesima

stagione di successo. E come è prassi consolidata, il teatro diretto da Enrico Maria Falconi

propone i saggi dei vari gruppi. In particolare quelli dei due corsi frequentati dagli adulti.

Domani e domenica, sempre con inizio alle 19, tocca a “Il mio west”, mentre giovedì 2

luglio alle 21, l’altro gruppo metterà in scena “Il diario di Elia”.

“Il mio west”, scritto e diretto dallo stesso Falconi, racconta un Far West tutto italiano:

ironico, surreale, romantico e feroce. La vicenda si svolge in una città, Old City (<Ogni

riferimento è puramente voluto>, specifica Falconi), divorata dalla polvere, dai segreti e da

una giustizia che spesso fa più ridere che paura. È qui che viene ucciso il banchiere Ethan

Brown e questo omicidio scatena un caos irresistibile. Uno sceriffo distratto, un sindaco

ambiguo, amori clandestini, pistoleri di ritorno da Yuma, indiani filosofi e ballerine del

saloon trasformano il West in una gigantesca commedia degli equivoci. Tra duelli mancati,

passioni improbabili e verità nascoste l’epilogo sarà inatteso e irriverente.

Sul palco si alternano Rosaria Caruso, Sergio Fulvio, Vincenzo De Luca, Andrea Goracci,

Maida e Marzia Sbragaglia, Lilly Vultur, Carla Melchiorri, Edi Biordi, Shari Maria De Paolis,

Andrea Benedetti Michelangeli, Alessandra Damiani, Marina Saladini, Roberta Modesti e

Fabio Cristallini.

Il costo del biglietto è di 10 euro, per informazioni rivolgersi al botteghino,

aperto dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica da un’ora prima dell’inizio dello

spettacolo, oppure telefonare al 328/1224154.