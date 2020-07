Precipitano da 20 metri: morti due operai al Giuliano Dalmata - Terzo Binario News

Due operai sono morti stamani mentre lavoravano in un cantiere di piazza Lodovico Cerva 19, in zona Giuliano Dalmata. La chiamata in Questura è arrivata alle 10.45 e si parlava di una caduta da circa più tre metri, salvo poi scoprire che l’altezza era in realtà di 20.

Sul posto le pattuglie del commissariato Esposizione Tor Carbone, la Polizia Scientifica e il 118. Difficile l’intervento dei soccorritori perché era rimasta penzolante da una ventina di metri una trave di cemento che rendeva pericoloso avvicinarsi. I Vigili del Fuoco del Comando di Roma sono intervenuti con la 12A, il Nucleo SAF (speleo-alpino-fluviale) , squadra USAR e funzionario di servizio per la messa in sicurezza della trave sospesa. Sul posto anche gli agenti Spresal.

A perdere la vita sono stati due operai romani di 53 e 29 anni. Le salme sono state messe a disposizione del magistrato e area posta in sicurezza.

Da una prima ricostruzione, sembra che i due operai indossassero le imbragature di sicurezza e sarebbero caduti mentre erano intenti a tagliare una trave perdendo l’equilibrio.