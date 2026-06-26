Tolfa, piante e fiori rendono via Alta la più bella del paese 2026 • Terzo Binario News

Assegnato ieri il premio istituito dal Centro “La Rocca Aps”. Giovedì la consegna della targa agli abitanti

Puntuale come ormai avviene da parecchi anni, il Centro anziani La Rocca Aps ha indetto il concorso “La via più bella dell’estate”. Ciò avviene dopo che diverse settimane fa, lo stesso Centro ha messo a disposizione dei cittadini (gratuitamente) molti vasi di fiori e piante da poter usare-

Come spiega la presidente de “La Rocca Aps”, Daniela Cedrani, “la giuria che abbiamo individuato anche stavolta è stata composta da persone che non sono originarie di Tolfa, ma ci abitano o la frequentano: Robero Calì, Gabriella Tauscher, Patrizia Piscopo, Sandra Angeloni e Savina Alessandrini”.

I giurati si sono dati appuntamento ieri nel tardo pomeriggio, nel centro storico, ed hanno percorso via e vicoli del cuore antico di Tolfa. Di vasi ne hanno visti tanti ad abbellire parecchi scorci, però diversamente al passato, non è stata notata molta collaborazione fra gli abitanti, voce che contribuisce al punteggio che la giuria deve assegnare. Altro elemento che quest’anno non ha aiutato l’abbellimento è sicuramente il gran caldo di questi ultimi giorni che ha mietuto molte “vittime” tra vasi e aiuole. Infatti, sonoo state le strade più ombreggiate quelle dove si sono mantenuti vivi gli arredi floreali.

A conti fatti, ieri sera, la vittoria se la giocavano via Alta e via del Calderaro. Dato che quest’ultima, l’estate scorsa, si è aggiudicata il premio, anche per l’angolo migliore, la scelta è andata sulla prima.

Per questa edizione inveece l’Angolo più bello è quello al 174 di via Annibal Caro. Anche se di scorci carini ce ne sono parecchi, la giuria all’unanimità ha scelto quello con il trionfo di gerani, con bicicletta.

La premaizione avverà giovedì pomeriggio alle 17 su via Alta, ci sarà la sindaca che presenzierà alla cerimonia della consegna della targa realizzata come tradizione dall’artista locale Silvia Di Silvestro. Targa che sarà affissa su uno dei muri della strada.

Il prossimo concorso del Centro Anziani che coinvolgerà le strade del centro storico sarà querllo di Natale, quando saranno premiati i migliori addobbi e luminarie, sempre tenendo conto dell’originalità delle decorazioni, dello spirito di collaborazione tra i residenti e dell’utilizzo di materiale di riciclo.

Cri.Val.