Trasversale, lavori sui viadotti "Paranza" e "Malle" • Terzo Binario News

Anas (Società del Gruppo FS Italiane) ha avviato la nuova fase dei lavori di manutenzione sui viadotti “Paranza” e “Malle”, situati lungo la strada statale 675 “Umbro-Laziale”.
Da questa mattina, come già programmato, è stata riaperta a doppio senso di circolazione la carreggiata in direzione Terni.
La nuova configurazione del traffico prevederà:
- Per chi proviene da Viterbo: percorso regolare senza scambi di carreggiata.
- Per chi proviene da Terni: una sola deviazione al km 34,950 (prima del viadotto Paranza) con rientro in carreggiata al km 36,200 (dopo il viadotto Malle).
Da lunedì 29 giugno fino a mercoledì 1° luglio 2026, per una durata di tre giorni, sarà chiuso lo svincolo di Orte Terme/Bassano (km 37,300) in entrambe le direzioni. Il provvedimento è necessario per consentire il ripristino completo della pavimentazione stradale sulle rampe.
Percorsi alternativi
Il traffico diretto a Orte proveniente sia da Viterbo sia da Terni dovrà:
- Proseguire lungo la S.S. 675
- Utilizzare lo svincolo per A1 – S.S. 675 racc. / SP 151 situato al km 33,000 circa della SS 675