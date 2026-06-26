"Percorsi di valorizzazione e promozione dei prodotti locali e del territorio della Regione Lazio" ad Allumiere • Terzo Binario News

Parte domani il progetto “Percorsi di valorizzazione e di promozione dei prodotti locali e del territorio della Regione Lazio”.

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Allumiere in collaborazione con il Comune di Allumiere, è realizzata con il sostegno economico di ARSIAL e della Regione Lazio.

Il progetto si articola in tre appuntamenti, distribuiti nel corso dell’estate, ciascuno dei quali offrirà momenti di approfondimento, promozione e valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Il primo evento si terrà domani presso l’Eremo della Santissima Trinità, uno dei luoghi più suggestivi di Allumiere, reso ancora più prezioso dal recente intervento di restauro completato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Etruria Meridionale.

La giornata si aprirà alle ore 9.00 con una camminata verso l’Eremo della Trinità sui i percorsi del Cammino dei Minatori. Dopo l’inaugurazione dei lavori di restauro, alle ore 11.00 ci sarà un convegno dedicato ai duecento anni di storia di Allumiere, con particolare attenzione alla tradizione agricola del paese e al suo legame con l’attuale valorizzazione dei prodotti tipici locali e laziali.

Tra i relatori interverranno Paolo Giuntarelli, direttore del Turismo della Regione Lazio, il professor Gianmarco Canestrari, insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali e regionali e alla condotta di Slow Food.

A seguire sono previsti uno show cooking, esposizioni e degustazioni dedicate ai prodotti locali e alle eccellenze enogastronomiche del Lazio.

La presidente della Pro Loco Maria Pinardi, il Sindaco e il delegato al turismo e alla promozione dei prodotti locali Duccio Galimberti desiderano ringraziare ARSIAL e la Regione Lazio per il patrocinio e il sostegno economico che rendono possibile la prosecuzione di un percorso di valorizzazione e promozione del territorio, capace negli ultimi anni di favorire una crescente presenza di iniziative dedicate alle produzioni locali. Un percorso che merita di essere ulteriormente rafforzato per consolidare il ruolo di Allumiere nel panorama delle produzioni di qualità.

Allumiere, grazie alla sua storia, alle sue tradizioni e alle energie del territorio, ha tutte le potenzialità per affermarsi come punto di riferimento nel sistema territoriale dei prodotti biologici e a chilometro zero.