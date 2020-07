di Claudio Bellumori

Incendio ad Acilia. Le fiamme sono divampate nel Parco della Madonetta. A bruciare – secondo quanto appreso – sterpaglie e un immobile “abbandonato”. L’episodio è avvenuto intorno alle 21 di domenica 26 luglio in via Bruno Molajoli.

Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri. Non ci sono stati feriti né intossicati. Le cause del rogo, al momento, sono in corso di accertamento.