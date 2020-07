Incendio in via Locke: fiamme nel parco giochi - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio in via Locke. Le fiamme sono divampate nel parco divertimento. Il tutto è accaduto alle 2 di sabato 25 luglio all’incrocio con via Augusto Comte.

A bruciare – secondo quanto appreso – sono stati tavoli, sedie, tende e alcun giochi. Le cause del rogo sono in corso di accertamento: tra le ipotesi, il corto circuito di un frigorifero.

Sul posto la squadra del Nomentano (6a) e gli agenti del commissariato San Basilio: nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.